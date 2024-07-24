اتفاق وقف النار بغزة في "مراحله الختامية".. مسؤول أميركي يكشف

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أعلن مسؤول أميركي، أمس الأربعاء، ان المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن رهائن أصبح في "مراحله الختامية"، وذلك قبيل محادثات مرتقبة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول الرفيع في الإدارة الأميركية طالبا عدم كشف هويته إن بايدن سيحاول ردم بعض "الهوات الأخيرة" في محادثات سيجريها مع نتانياهو في البيت الأبيض اليوم الخميس، إلا أن عناصر أساسية بما في ذلك مصير الرهائن تبقى في ملعب حماس.وقال المسؤول في اتصال عرض فيه للزيارة التي يجريها نتنياهو "نعتقد أن (الأمور) في مراحلها الختامية ومن الممكن إبرام اتفاق".وأشار إلى أن "نشاطا كبيرا" سنشهده في "الأسبوع المقبل" نحو التوصل إلى اتفاق طال انتظاره، مضيفا أن الاتفاق "ليس ممكنا فحسب، بل هو أساسي وضروري".وقلّل المسؤول الأميركي من أهمية خطاب ألقاه نتانياهو أمام الكونغرس الأربعاء تعهّد فيه تحقيق "النصر الكامل"، قائلا إن المحادثات مع بايدن ستكون أكثر تركيزا على آليات التوصل إلى اتفاق.وقال المسؤول إن التوصل إلى هدنة يتوقف حاليا على عدد قليل من المسائل المتّصلة بكيفية دخول الاتفاق حيز التنفيذ، لا سيما بعدما ليّنت حماس موقفها ووافقت على التفاوض بشأن إطلاق سراح الرهائن من دون اشتراط وقف دائم لإطلاق النار.وتوقّع المسؤول أن يجري خلال الاجتماع مع نتنياهو التباحث في "كيفية ردم هذه الهوات الأخيرة"، لافتا إلى وجود مطالب أميركية يتعين على إسرائيل تلبيتها. لكنه أشار إلى أن "أمورا أساسية بيد حماس لأن الرهائن لديها".(سكاي نيوز)