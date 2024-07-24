بعد فشل بايدن.. أول مقترح لمناظرة بين ترامب وهاريس

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اقترحت شبكة "فوكس نيوز" Fox News الأميركية، اليوم الخميس، إجراء مناظرة تلفزيونية بين كل من المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب، ونائبة الرئيس الحالي والمرشحة المحتملة للحزب الديقمراطي كامالا هاريس.وحددت الشبكة الإخبارية الأميركية تاريخ 17 أيلول المقبل، موعداً لإجراء المناظرة وفق بيان صادر عن الشبكة التلفزيونية، والتي اقترحت فيه أن تكون المناظرة إما بجمهور أو بدون جمهور.يأتي ذلك فيما وصف الرئيس الأميركي السابق ترامب، المرشحة المحتملة للحزب الديمقراطي هاريس بـ"الليبرالية المتطرفة" التي تم تعيينها من قبل رئيس مروّع، على حد قوله.تصريحات ترامب جاءت خلال أول تجمع انتخابي له بعد انسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من السباق الرئاسي.وقال ترامب: "كاملا هاريس هي أكثر سياسية ليبرالية متطرفة تم انتخابها في التاريخ الأميركي وهي مروعة وكما تعلمون هي تحاول أن تتخلص من سجلها وماضيها، لكنها لن تستطيع ذلك وهي لا تدرك فظاعة الدمار الذي خلفته في البلاد بعد أن تم تعيينها من قبل هذا الرئيس المروع، كيف أصبح هذا الرجل رئيسا".كما قال الرئيس الأميركي السابق إن هاريس هي السبب في أداء بادين الكارثي وتدمير أميركا وإنه لن يسمح لها بالوصول إلى السلطة بعد أن مكنتها الظروف من ذلك. (العربية)