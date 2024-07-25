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عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي يستعيد 5 جثث رهائن بعملية في خان يونس
Lebanon 24
25-07-2024
|
00:17
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أعلنت القوات الإسرائيلية استعادة 5 جثث رهائن كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول الماضي.
وأفاد الجيش في بيان عن إعادة جثث الرهائن وهم مدنية و4 جنود إلى إسرائيل.
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وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن قوة من الجيش والشاباك استعادت جثة الضابط (احتياط) رافيد أرييه كاتس (51 عاما) من نير عوز وإعادتها إلى إسرائيل.
وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق اليوم الخميس، إنه انتشل جثامين 4 محتجزين إسرائيليين من خان يونس جنوبي قطاع غزة.
والجثث الأربعة تعود إلى كل من أورين غولدين (33 عاما)، ومايا غورين (56 عاما)، والرقيب كيريل برودسكي (19 عاما)، والرقيب تومر يعقوب أحيماس (20 عاما).
وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنهم جميعا قتلوا يوم السابع من تشرين الأول الماضي وأن جثثهم ظلت محتجزة في غزة حتى أمس الأربعاء، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكان كيبوتس نير عوز أصدر بيانا قال فيه "تبلّغنا هذا المساء أنه تمت استعادة جثة مايا غورين في عملية إنقاذ نفّذها الجيش. بعد أكثر من 9 أشهر أعيدت إلى الوطن لتدفن فيه". (سكاي نيوز)
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