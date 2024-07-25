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عربي-دولي

مردوخ يخوض معركة قانونية ضد 3 من أبنائه بشأن خليفته.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
25-07-2024 | 02:59
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كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أمس الأربعاء، أن قطب الإعلام روبرت مردوخ يخوض معركة قانونية ضد 3 من أبنائه لضمان بقاء نجله الأكبر وخليفته المختار لاكلان مردوخ مسؤولا عن إمبراطوريته الإعلامية.

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ونقل تقرير الصحيفة عن وثيقة مختومة من المحكمة أن مردوخ يحاول توسيع نفوذ لاكلان التصويتي في "صندوق إدارة ثورة عائلة مردوخ" كي يضمن له الأغلبية وضمان ألا يتحداه اخوته.

وتشمل حيازة الصندوق، الذي مقره رينو بولاية نيفادا الأميركية، أسهم الأسرة في مجموعة ضخمة من شبكات التلفزيون والصحف التي يملكها مردوخ من خلال شركتي نيوز كورب وفوكس كورب.

ولاكلان مردوخ هو رئيس مجلس إدارة نيوز كورب، التي تشمل إصداراتها صحيفتي وول ستريت جورنال وذا صن، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لفوكس كورب.

ويضم هذا الصندوق حاليا 8 أصوات، 4 منها لمردوخ، والأصوات الأربعة المتبقية لأبنائه الأربعة من زيجتيه الأولى والثانية.

ولا تتمتع ابنتاه من زوجته الثالثة بحق التصويت في الصندوق.

وجاء في التقرير أن مردوخ يخشى من أن يؤثر "غياب الإجماع" بين أبنائه الأربعة "على الاتجاه الاستراتيجي لكلتا الشركتين بما يشمل توجها جديدا محتملا للسياسة التحريرية والمحتوى".

وذكر التقرير استنادا إلى قرار من المحكمة أن مردوخ يرغب أيضا في تسليم لاكلان السيطرة "الدائمة" و"الحصرية" على الشركة. (سكاي نيوز)







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