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عربي-دولي
سلاح روسي أشعل الحرب وأهلك أوكرانيا.. شاهدوا كيف يعمل؟ (فيديو)
Lebanon 24
25-07-2024
|
13:20
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أشار خبراء في الجيش الروسي إلى أن منظومات "ستريلا-10" الصاروخية الروسية أظهرت أداء ممتازا في التعامل مع الدرونات المعادية خلال العملية العسكرية الخاصة.
وحول الموضوع قال قائد أحد عربات هذه المنظومات في الجيش، والذي شارك في العملية العسكرية الخاصة:"ةخلال إحدى المعارك ظهرت فوق مواقعنا طائرة مسيرة معادية، ولم نستطع التعامل معها بالأسلحة الرشاشة لأنها كانت تحلق على ارتفاع عال، لذا لجأنا لمنظومة ستريلا-10، وتم إسقاط الطائرة على الفور.. هذه المنظومات عملية وموثوقة وتضرب أهدافها بدقة، وأثبتت فعاليتها خلال العملية العسكرية الخاصة".
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ومنظومة "ستريلا-10" هي منظومات صاروخية مضادة للأهداف الجوية، محمولة على عربات مجنزرة، ويمكنها التعامل مع مختلف أنواع الأهداف، مثل الطائرات والمروحيات والدرونات والصواريخ الباليستية، كما يمكنها إطلاق النار على أهدافها أثناء الحركة. (روسيا اليوم)
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