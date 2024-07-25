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نتنياهو في البيت الأبيض: شكرًا أميركا على 50 سنة من الدعم

Lebanon 24
25-07-2024 | 13:46
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وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن.
 
وفور وصوله، قدّم نتنياهو الشكر لأميركا قائلاً:" شكرًا لما قدمته أميركا لإسرائيل على مدى خمسين عاماً".
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وصرّح نتانياهو اليوم الخميس أنه سيعمل مع الرئيس بايدن في الأشهر المتبقّية له في منصبه، وذلك بعد قرار الأخير الانسحاب من السباق الرئاسي. وأضاف: "نتطلع إلى مزيد من الدعم العسكري".
 
وقال نتانياهو خلال لقائه بايدن للمرة الاولى في البيت الابيض "أود أن اشكرك على خمسين عاماً في الخدمة العامة وخمسين عاماً من دعم اسرائيل، وإنّني أتطلع الى إجراء محادثات معك اليوم والعمل معك في الاشهر المقبلة".
 
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه يتطلع إلى العمل مع الرئيس جو بادين في الأشهر المقبلة بشأن القضايا الكبرى التي تنتظره، وفق تعبيره.
 
بالتوازي انطلقت تظاهرة في محيط البيت الأبيض احتجاجا على هذا اللقاء.
 
 
 

 
 
 
 
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