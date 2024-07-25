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عربي-دولي

درجات الحرارة تسجّل مستويات قياسية.. وتحذيرات من هذا "الوباء"!

Lebanon 24
25-07-2024 | 16:08
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حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، من أن البشرية ضحية "وباء من الحرارة الشديدة"، داعيا إلى اتخاذ إجراءات للحد من تأثيرات موجات الحر التي تتكرر بسبب التغير المناخي.

وصرح غوتيريش للصحفيين "إذا كان ثمة أمر يوحد عالمنا المنقسم، فهو أننا نشعر جميعا بمزيد من الحر. مليارات الأشخاص يواجهون وباء من الحرارة الشديدة، ويعانون موجات حر أكثر فتكا مع درجات حرارة تتجاوز 50 مئوية"، موجها "نداء إلى التحرك ضد الحرارة الشديدة".
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وفق مرصد كوبرنيكوس المناخي الأوروبي كان 21 تموز و22 و23 منه الأيام الأكثر حرا التي تسجل على الإطلاق عالميا.

وأظهرت بيانات كوبرنيكوس أن متوسط درجة الحرارة العالمية بلغ 17,16 مئوية في 22 تموز، أي أعلى بمقدار 0,06 درجة مئوية مقارنة بـ21 تموز وهو اليوم الذي تم فيه كسر الرقم القياسي اليومي لأعلى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق.

وحضّ غوتيريش قادة دول العالم على "الالتزام بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة"، وفق ما نقل عنه الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

وأشار إلى تقرير جديد أصدرته منظمة العمل الدولية، الخميس، حذر من أن أكثر من 70 في المئة من القوى العاملة العالمية - أي 2,4 مليار شخص - معرضون الآن لخطر كبير من جراء الحرارة الشديدة. (الحرة)
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