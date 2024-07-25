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عربي-دولي

هاريس مستعدة لمواجهة ترامب!

Lebanon 24
25-07-2024 | 16:58
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أكدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، يوم الخميس، استعداداها لعقد مناظرة مع دونالد ترامب.

وقالت هاريس إنها "مستعدة" لعقد مناظرة مع الرئيس السابق دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات المقررة في تشرين الثاني.
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وأضافت للصحفيين "أنا مستعدة، فلنفعلها". (سكاي نيوز)
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