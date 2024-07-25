الخارجية السودانية: ندرس المبادرة الأميركية لوقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن تلقّيها دعوة من الولايات المتحدة لأجل المشاركة في محادثات لوقف إطلاق النار تُعقد في سويسرا منتصف آب المقبل.

وقالت الخارجية السودانية: "سنُجري مشاورات حولها مع الجهات الأخرى للرد عليها من حيث الشكل والمضمون".

Advertisement