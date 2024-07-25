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عربي-دولي

الخارجية السودانية: ندرس المبادرة الأميركية لوقف إطلاق النار

Lebanon 24
25-07-2024 | 17:53
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أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن تلقّيها دعوة من الولايات المتحدة لأجل المشاركة في محادثات لوقف إطلاق النار تُعقد في سويسرا منتصف آب المقبل.
وقالت الخارجية السودانية: "سنُجري مشاورات حولها مع الجهات الأخرى للرد عليها من حيث الشكل والمضمون".
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