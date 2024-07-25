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عربي-دولي

إسرائيل قلقة من تهديدات إرهابية محتملة لرياضييها في باريس

Lebanon 24
25-07-2024 | 19:04
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أعربت إسرائيل، الخميس عن قلقها من تهديدات إرهابية محتملة تطاول رياضييها وسيّاحها خلال الألعاب الأولمبية في باريس، وذلك في رسالة وجّهتها الى الحكومة الفرنسية.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في رسالة الى نظيره الفرنسي تلقّت وسائل الإعلام نسخة منها: "هناك من يحاول المساس بقدسية هذا الحدث السعيد".
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وأضاف: "لدينا تقييمات حاليا حول التهديدات المحتملة التي تشكلها الجماعات الإرهابية من إيران والمنظمات الإرهابية الأخرى التي تهدف إلى تنفيذ هجمات إرهابية ضد أعضاء الوفد الإسرائيلي والسياح الإسرائيليين خلال الألعاب الأولمبية".
وسيحصل جميع الرياضيين الإسرائيليين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية وعددهم 88 على حراسة شخصية على مدار الساعة، توفرها قوات النخبة من الشرطة الفرنسية، سواء داخل القرية الأولمبية أو في كل مرة يغادرون فيها المجمع الواقع في شمال باريس.
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