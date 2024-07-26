هجوم نسائي عنيف على نائب ترامب.. فما القصة؟

Advertisement

أثار هجوم المرشح لمنصب نائب الرئيس الأميركي عن الحزب الجمهوري جيه دي فانس، على نائبة الرئيس كامالا هاريس لعدم إنجابها أطفالًا، ردود فعل عنيفة من أفراد عائلتها، ونساء شهيرات، و"سيدات القطط" على الإنترنت، حسبما أفاد موقع "أكسيوس".وبحسب الموقع، فإن تصريحاً سابقاً لجيه دي فانس، أدلى به في عام 2021، وقال فيه إن "الولايات المتحدة كانت تُدار من قبل مجموعة من سيدات القطط اللاتي ليس لديهن أطفال، ويشعرن بالبؤس بسبب حياتهن الخاصة، ولذا فهن يردن جعل بقية البلاد بائسة أيضاً"، ذاكراً هاريس بالاسم، سبب له انتقادات شديدة.ووجد استطلاع للرأي، صدر يوم الخميس، من مركز "بيو" للأبحاث أن 47 % من الشابات اللواتي تقل أعمارهن عن 50 عاماً وليس لديهن أطفال، يقلن إنهن من غير المرجح أن ينجبن أطفالًا في المستقبل، وهو رقم أعلى بعشر نقاط عن تقرير عام 2018.من جانبها، ردت كيرستين إيمهوف، زوجة دوج إيمهوف (زوج هاريس) السابقة، على الهجمات التي وصفتها بأنها "لا أساس لها" ضد نائبة الرئيس، مشيرة إلى أن كامالا وزوجها شاركا في تربية أبنائها على مدى أكثر من 10 سنوات.وأصبحت نائبة الرئيس الأميركي زوجة أب في عام 2014 لطفلي زوجها: كول وإيلا، وتقول إنهما يطلقان عليهما اسم "مومالا" (Momala)، وأضافت كرستين إيمهوف أن كامالا: "مُحبة (للأطفال) وترعاهم، وتحميهم بشدة، وموجودة دائماً.. أحب عائلتنا هذه وأنا ممتنة لوجودها فيها".وشاركت إيلا إيمهوف بيان والدتها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتبت: "أحب والديّ الثلاثة".بدورها، انتقدت الممثلة الأميركية جنيفر أنيستون، جي دي فانس، وشاركت مقطع فيديو اللقاء السابق على حسابها على منصة "إنستجرام"، وقالت: "لا أستطيع حقاً أن أصدق أن هذا الكلام يأتي من نائب الرئيس المحتمل للولايات المتحدة".وأضافت أنيستون، في إشارة إلى تهديدات فانس ضد التلقيح الصناعي: "سيد فانس، أدعو أن تكون ابنتك محظوظة بما يكفي لتصبح أماً في يوم من الأيام، وآمل ألا تحتاج إلى اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي كخيار ثانٍ، لأنك تحاول أن تسلب ذلك منها أيضاً".كما شاركت ميجان ماكين، ابنة السيناتور الجمهوري الراحل جون ماكين أيضاً، قائلة إن سخرية فانس أحدثت ضجة كبيرة بين العديد من أصدقائها المختلفين بسبب "قسوتها تجاه النساء".كذلك جماهير المغنية الأميركية تيلور سويفت علقت ضد المرشح لمنصب نائب الرئيس الجمهوري أيضاً، مشيرين إلى أن سيدة القطط المفضلة لديهم التي ليس لديها أطفال (تايلور سويفت) لم تعلن بعد عمَن ستدعمه في انتخابات 2024. (الشرق)