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الأمن التركي يسلم روسيا المتورط بتفجير سيارة شمال موسكو

Lebanon 24
26-07-2024 | 00:10
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تسلمه المواطن الروسي المتورط بتفجير سيارة شمال موسكو قبل يومين بعد توقيف الأمن التركي له أمس، وأصبح حاليا في عهدة لجنة التحقيق لاستكمال الإجراءات.
وجاء في بيان الأمن الروسي: "تسلمنا المواطن الروسي المطلوب دوليا يفغيني سيريبرياكوف، المتورط في تفجير سيارة مفخخة شمال موسكو وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية والأجهزة الأمنية التركية، من مدينة بودروم بتركيا، اليوم 26 تموز 2024".
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وأشار البيان إلى أن المعتقل من مواليد عام 1995 وهو متورط في الجريمة التي وقعت صباح يوم 24 الشهر الجاري بعد تفجيره سيارة مفخخة بعبوة ناسفة شمال موسكو".
 ولفت البيان إلى تسليم المشتبه فيه إلى محققي لجنة التحقيق الروسية للمزيد من إجراءات التحقيق في القضية الجنائية التي فتحت بموجب البند 3 من المادة 30، والبند 2 من المادة 105 والبند 1 من المادة 222.1 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية (محاولة القتل والاتجار غير المشروع بالأجهزة المتفجرة).
(روسيا اليوم)
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