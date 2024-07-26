الاقتحامات الإسرائيلية تتصاعد في الضفة الغربية بالتزامن مع حرب غزة

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واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مدن وبلدات فلسطينية عدة بالضفة الغربية فجر اليوم شملت جنين ونابلس وقلقيلية وبلدة الرام ومخيم شعفاط شمالي مدينة القدس المحتلة بحثا عمن تصفهم بالمطلوبين لها. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدا غير مسبوق وتوسعا في رقعة العمليات التي تنفذها فصائل المقاومة، التي طورت من تكتيكاتها القتالية وتمكنت من إنتاج أسلحة وذخائر رغم التضييق الأمني الذي تفرضه إسرائيل على حركة الأشخاص وتحكمها في كل ما يدخل ويخرج من الضفة.فقد اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية وحاصرت حيي جعيدي ونزال واعتقلت 5 فلسطينيين تقول إن أبناءهم نفذوا عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل مستوطن داخل المدينة الشهر الماضي.كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد في مدينة نابلس بالضفة الغربية. واقتحمت بلدات الجاروشية ودير الغصون وعتيل في الضفة الغربية وقامت بمصادرة كاميرات مراقبة.وفي القدس، قالت مصادر محلية فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط بالقدس المحتلة وأطلقت قنابل الغاز المدمع تجاه منازل الفلسطينيين، وشمل الاقتحام بلدة الرام شمال القدس. (الجزيرة)