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عربي-دولي

النيابة العامة بالبحرين: حبس خطيب جمعة بسبب خطاب طائفي

Lebanon 24
26-07-2024 | 01:40
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أعلنت النيابة العامة في البحرين عبر حسابها على منصة "إكس"، حبس أحد الخطباء احتياطياً على ذمة التحقيق، لتعديه على إحدى طوائف المجتمع، والتحريض على بعضها والتحقير من شعائرها.
وأكدت النيابة العامة البحرينية، أن حرية التعبير مصونة فيما لا يتعدى الثوابت الشرعية والمساس بحرية العقيدة والتعدي على حقوق الآخرين المكفولة.
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وكانت النيابة قد أوقفت قبل أيام متهمين اثنين لنشرهما محتوى يحمل خطاب كراهية طائفية. (العربية)
 
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