عشية انطلاق الأولمبياد.. هجوم كبير على شبكة السكك الحديد الفرنسية يتسبب باضطرابات

أعلنت السكك الحديدية الفرنسية عن تعرّضها لهجوم ضخم واسع النطاق، يهدف إلى شل شبكة قطاراتها السريعة.

وأوضحت شركة "إس إن سي إف" أن الهجوم الضخم جرى ليل الخميس الجمعة.

وأضافت في بيان "سنحول مسار بعض القطارات إلى الخط التقليدي لكننا سنضطر إلى إلغاء عدد كبير" من المسارات.



وأشارت إلى أن "هذا الوضع قد يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير إلى حين يتسنى لنا إجراء الإصلاحات".



وذكرت وسائل إعلام فرنسية ان الهجوم استهدف "شل" شبكة السكك الحديدية الفرنسية وخاصة القطارات عالية السريعة في البلاد، ما تسبب باضطرابات "على الأقل طوال عطلة نهاية الأسبوع".

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وأدى هذا لبلبلة كبيرة قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في العاصمة باريس.