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عربي-دولي
بعد دعوتها لوقف الحرب على غزة.. هاريس تتعرض لحملات إسرائيلية
Lebanon 24
26-07-2024
|
04:10
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انتقد مسؤولون إسرائيليون، الجمعة، دعوة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس لوقف الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في منشور عبر منصة "إكس": "لن يكون هناك وقف للحرب، سيدتي المرشحة (لانتخابات الرئاسة الأميركية)".
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من جانبه، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عبر المنصة ذاتها: "لقد كشفت كامالا هاريس للعالم أجمع ما كنت أقوله منذ أسابيع عن السبب الحقيقي وراء الصفقة؟".
وتابع: "(السبب الحقيقي هو) الاستسلام لـ(زعيم حركة حماس في غزة، يحيى) السنوار، وإنهاء الحرب بطريقة تسمح لحماس بإعادة التأهيل.. لا تقعوا في هذا الفخ"، بحسبه.
كما نقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع، لم تسمه، "انتقاده أقوال هاريس بعد اجتماعها مع نتنياهو".
وأضاف المصدر: "آمل ألا تؤدي إلى عرقلة صفقة إعادة المخطوفين (المحتجزين في غزة)".
وأشار إلى أن "تصريحات هاريس تتعارض ووجهة النظر الإسرائيلية حيال وقف الحرب والأزمة الانسانية في القطاع".
(الاناضول)
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