اريتريا تطرد السفير السوداني وتمهله ساعات للمغادرة

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قالت وسائل إعلام سودانية إن الحكومة الإريترية أصدرت قرارا بـ"طرد القائم بأعمال السفارة السودانية لديها وأمهلته (72) ساعة لمغادرة أراضيها دون كشف الأسباب".وأقر وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير حسين الأمين في مؤتمر صحفي في بورتسودان أمس بـ"إعلان إريتريا الأربعاء، أن القائم بالأعمال السوداني شخصا غير مرغوب فيه"، وأشار إلى "انتظارهم لتوضيحات منها" وفق صحيفة "التغيير" السودانية.وكشفت مصادر إريتيرية للصحيفة أن "القائم بأعمال سفارة السودان في أسمرا السفير خالد عباس النعيم سيغادر دولة إريتريا الجمعة، بعد أن سمته السلطات هناك "شخصا غير مرغوب فيه" وأمهلته 72 ساعة لمغادرة البلاد".وقالت المصادر ذاتها والتي فضلت حجب اسمها إن أسباب الطرد تعود لـ"قيام السفير بعملية تجنيد لاثنين من الشباب من أجل جمع معلومات حول معسكر ساوا "وهو معسكر خاص بالتدريب العسكري غربي البلاد ويقضي فيه طلاب المرحلة الثانوية السنة الثانية عشر حسب النظام الإريتري".وأكدت أن "السفر إلى المعسكر الذي يقع في منطقة إقليم القاش بركة يتطلب إذن سفر خاصا".في حين قالت صحيفة "برق" السودان "إن خطوة الطرد جاءت، بعد اكتشاف أن السفير حاول تجنيد شباب إريتريين للانضمام إلى الجيش السوداني والعمل تحت راية كتائب إسلامية في الخرطوم". (روسيا اليوم)