Advertisement

عربي-دولي

اريتريا تطرد السفير السوداني وتمهله ساعات للمغادرة

Lebanon 24
26-07-2024 | 04:25
A-
A+
Doc-P-1226758-638575892978687616.jpg
Doc-P-1226758-638575892978687616.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وسائل إعلام سودانية إن الحكومة الإريترية أصدرت قرارا بـ"طرد القائم بأعمال السفارة السودانية لديها وأمهلته (72) ساعة لمغادرة أراضيها دون كشف الأسباب".
وأقر وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير حسين الأمين في مؤتمر صحفي في بورتسودان أمس بـ"إعلان إريتريا الأربعاء، أن القائم بالأعمال السوداني شخصا غير مرغوب فيه"، وأشار إلى "انتظارهم لتوضيحات منها" وفق صحيفة "التغيير" السودانية.
Advertisement
وكشفت مصادر إريتيرية للصحيفة أن "القائم بأعمال سفارة السودان في أسمرا السفير خالد عباس النعيم سيغادر دولة إريتريا الجمعة، بعد أن سمته السلطات هناك "شخصا غير مرغوب فيه" وأمهلته 72 ساعة لمغادرة البلاد".
وقالت المصادر ذاتها والتي فضلت حجب اسمها إن أسباب الطرد تعود لـ"قيام السفير بعملية تجنيد لاثنين من الشباب من أجل جمع معلومات حول معسكر ساوا "وهو معسكر خاص بالتدريب العسكري غربي البلاد ويقضي فيه طلاب المرحلة الثانوية السنة الثانية عشر حسب النظام الإريتري".
وأكدت أن "السفر إلى المعسكر الذي يقع في منطقة إقليم القاش بركة يتطلب إذن سفر خاصا".
في حين قالت صحيفة "برق" السودان "إن خطوة الطرد جاءت، بعد اكتشاف أن السفير حاول تجنيد شباب إريتريين للانضمام إلى الجيش السوداني والعمل تحت راية كتائب إسلامية في الخرطوم". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:39 | 2024-07-26
08:24 | 2024-07-26
08:24 | 2024-07-26
08:10 | 2024-07-26
08:04 | 2024-07-26
08:00 | 2024-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24