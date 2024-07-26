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دعوة من قادة أستراليا ونيوزيلندا وكندا لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

Lebanon 24
26-07-2024 | 04:16
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طالب قادة أستراليا ونيوزيلندا وكندا في بيان مشترك اليوم الجمعة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال القادة في البيان "هناك حاجة ماسة لوقف فوري لإطلاق النار"، داعين كل الأطراف إلى ضبط النفس وعدم التصعيد.
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وأضافوا: "يجب حماية المدنيين، وهناك حاجة إلى زيادة تدفق المساعدات على أرجاء غزة باستمرار لمعالجة الوضع الإنساني".

وشدد البيان المشترك لقادة أستراليا ونيوزيلندا وكندا على أن إدانتهم لحماس لا لبس فيها، إلا أن المعاناة الإنسانية في غزة غير مقبولة ولا يمكن أن تستمر.

وأضاف البيان: "ندعم تماما اتفاق وقف إطلاق النار الشامل الذي اقترحه الرئيس بايدن وأيده مجلس الأمن الدولي"، داعياً إسرائيل إلى الاستجابة بشكل موضوعي للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

كما دعا البيان المشترك إسرائيل للعمل نحو حل الدولتين.

وضغطت كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة من شأنه أن يخفف معاناة المدنيين الفلسطينيين، مستخدمة لهجة أكثر شدة من بايدن.(العربية)

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