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عربي-دولي
فيديو جديد لانهيار "برجيّ نيويورك" في 11 أيلول 2001... شاهدوه
Lebanon 24
26-07-2024
|
06:47
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ظهر مقطع فيديو احترافي جديد يوثق انهيار برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك في أعقاب هجمات 11 أيلول 2001.
ونشر المصور الياباني كي سوجي موتو على موقع "يوتيوب" مقطع فيديو جرى تصويره بكاميرا احترافية وثق فيه بشكل مفصل الدمار الذي لحق بالبرجين الشاهقين ولحظات الانهيار.
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ويلاحظ في مقطع الفيديو دقة التفاصيل التي وثقها المصور إضافة إلى هدوئه رغم هول الحادثة التي لم يكن يتوقع أحد أن تصل إلى هذا الحجم الكارثي والانهيار وسقوط آلاف القتلى والجرحى.
وثبت المصور كاميراته على سطح مبنى بعنوان 64 St. Mark's Place في نيويورك باستخدام كاميرا طراز Sony VX2000 مزودة بعدسة تقريب. (روسيا اليوم)
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