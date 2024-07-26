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عربي-دولي
"خطأ فادح" ارتكبه أحد عناصر الأمن قبيل إطلاق النار على ترامب.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
26-07-2024
|
07:37
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كشف السيناتور الجمهوري جوش هاولي، عن "خطأ فادح" ارتكبه أحد ضابط إنفاذ القانون قبيل محاولة اغتيال ترامب.
وقال هاولي إنه علم من أحد المبلغين عن المخالفات (Whistleblower) أبلغه أن ضابط إنفاذ القانون الذي تم تكليفه بمراقبة سطح المبنى الذي أطلق منه كروكس النار يوم 13 تموز الحالي، ترك موقعه بسبب "الحر الشديد".
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وأكد هاولي أن هذه المعلومات حصل عليها من "أحد المبلغين عن المخالفات الذي لديه معرفة مباشرة بخطة الخدمة السرية وإعداداتها في ذلك اليوم"، مبينا أن "ما أخبرني به هذا المبلغ هو أنه كان هناك على الأقل شخص واحد من أفراد إنفاذ القانون تم تعيينه للتواجد على سطح المبنى هذا. وبعبارة أخرى، دعت الخطة إلى تواجد فرد من أفراد إنفاذ القانون على السطح في جميع الأوقات أثناء التجمع. وذلك لم يحدث وما أخبرني به المبلغ هو أن هذا العنصر غادر موقعه".
وأضاف: "أخبرني المبلغ أيضا أنه تم تكليف العديد من أفراد إنفاذ القانون للقيام بدوريات في محيط المبنى للتأكد من عدم تمكن أي شخص من القفز على السطح، ربما من إحدى وحدات تكييف الهواء الخارجة من نوافذ المبنى".
وتابع هاولي قائلا: "لا شيء من هذا يفاجئني لأنه أمر مذهل مع هذا النوع من الإخفاقات والأخطاء التي تمكن هذا الشاب البالغ من العمر 20 عاما تمكن من الوقوف على سطح المبنى على مرأى من الجميع وإطلاق النار على الرئيس".
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