فيديو يُوثّق إعتداءً وحشيّاً على صيدليّة.. إمرأة وأبناؤها هاجموا الموظفين بالأسلحة البيضاء

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استيقظ الجزائريون اليوم الجمعة، على فيديو صورته كاميرات المراقبة لاعتداء متوحش على صيدلية، نفذته عائلة من أم وأبنائها باستعمال الأسلحة البيضاء.وأظهر الفيديو مجموعة من الشباب يتهجمون على عمال صيدلية تقع في حيّ باب الزوار شرق العاصمة الجزائر، بالأسلحة البيضاء.وبحسب الفيديو، تواصلت المعركة خارج الصيدلية بعدما تجمع عدد من المواطنين أمامها، وفرّ بعض العمال إلى الشارع.وقال صاحب الصيدلية إنّ "الحادثة أسفرت عن إصابة 5 أشخاص، بعضهم لا يزال يرقد في المستشفى في وضعية حرجة". (العربية)