فيروس "هانتا" المميت... قد ينتقل إلى الإنسان ولا علاج له

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أفادت "العربية" عن وفاة أربعة أشخاص في الولايات المتحدة بمرض خطير ينتشر بين الفئران تبين أنه من الممكن أن ينتقل إلى البشر، ومن ثم ليس له علاج وقد يؤدي إلى الوفاة، فيما أصدرت السلطات الصحية الأميركية تحذيراً عاجلاً من أجل توخي الحذر.ووفقاً لدائرة خدمات الصحة في ولاية أريزونا، فإنه يتم حالياً تسجيل حالات متزايدة من الإصابة بفيروس "هانتا"، الذي ينتقل من القوارض إلى البشر في حال ملامستهم مواد تحتوي على بول الحيوانات أو لعابها أو برازها.ونقلت وسائل إعلام غربية في تقارير عن السلطات الصحية الأميركية قولها، إنه من بداية كانون الثاني إلى بداية تموز من هذا العام 2024، تم تأكيد سبع حالات من متلازمة الرئة الفيروسية "هانتا" في ولاية أريزونا، ثلاثة منها أدت إلى الوفاة.وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك حالتان من فيروس "هانتا" في كاليفورنيا ووفاة واحدة.وذكرت السلطات الصحية أن هذا الفيروس هو عبارة عن "مرض تنفسي شديد ومميت في بعض الأحيان ناتج عن الإصابة بفيروس هانتا".وتشمل الأعراض الحمى والصداع وآلام العضلات التي تجعل التنفس صعباً بسرعة.وأضافت السلطات الصحية: "يمكن أن يكون هذا الفيروس موجوداً في العديد من المناطق الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة حيث يوجد نشاط للقوارض، حتى لو لم يتم رؤية الفئران أبداً".وقبل حالات فيروس "هانتا" الأخيرة، تم الإبلاغ عن آخر حالة في مقاطعة كوكونينو في عام 2016.وتم اكتشاف المتلازمة في عام 1993 بعد إصابة قبيلة نافاجو المقيمة على حدود أريزونا ونيو مكسيكو، وتوفي حوالي 80% من السكان في ذلك الوقت.ويوصي مسؤولو الصحة العامة السكان الذين عانوا من نشاط القوارض باتباع إجراءات تنظيف معينة، حيث تتضمن هذه الإجراءات رش فضلات القوارض والأعشاش بمطهرات مثل المبيض، وإغلاقها والتخلص منها في سلة المهملات، وتجنب إزالة الغبار من المناطق الموبوءة.ويُنصح السكان أيضاً بمنع القوارض من دخول منازلهم عن طريق إغلاق الثقوب التي يزيد قطرها عن ربع بوصة بسلك أو أسمنت، واستخدام مصائد للفئران الموجودة بالداخل.وقال الدكتور آرون جلات، رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى ماونت سيناي ساوث ناسو: "إن أفضل طريقة لمنع الإصابة بهذا المرض هي تطهير وتنظيف أي نفايات من القوارض بعناية وعدم ملامستها". (العربية)