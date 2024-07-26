إعتقال مسؤول روسيّ سابق... هذه هويّته (صورة)

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قوله، إن السلطات اعتقلت دميتري بولجاكوف، وهو نائب وزير دفاع سابق، بتهمة الفساد.



كما ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن جهاز الأمن الاتحادي أن التحقيقات جارية لكشف الحقيقة بشأن "الأفعال المخالفة للقانون" التي يُتهم بولجاكوف بارتكابها، مضيفةً أنه نُقل إلى مركز احتجاز مؤقت في موسكو لحين محاكمته. (العربية)

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