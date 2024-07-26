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عربي-دولي

إعتقال مسؤول روسيّ سابق... هذه هويّته (صورة)

Lebanon 24
26-07-2024 | 10:09
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نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قوله، إن السلطات اعتقلت دميتري بولجاكوف، وهو نائب وزير دفاع سابق، بتهمة الفساد.

كما ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن جهاز الأمن الاتحادي أن التحقيقات جارية لكشف الحقيقة بشأن "الأفعال المخالفة للقانون" التي يُتهم بولجاكوف بارتكابها، مضيفةً أنه نُقل إلى مركز احتجاز مؤقت في موسكو لحين محاكمته. (العربية)
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Army General Dmitry Bulgakov, then in office as Russia's Deputy Defence Minister, attends the Day of the Russian Armed Forces Logistics celebrations in the Moscow Region, Russia July 31, 2021. Kirill Zykov/Moscow News Agency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.
 
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