ترامب استقبل نتنياهو في فلوريدا: يجب إطلاق سراح المحتجزين فورا

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في منتجعه بولاية فلوريدا، اليوم الجمعة.

يأتي ذلك بعد يوم من اجتماعات في واشنطن بين نتنياهو والرئيس الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس التي تنافس ترامب في السباق الرئاسي.

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وخلال اللقاء أشار ترامب إلى أن تصريحات هاريس بشأن إسرائيل تنم عن عدم احترام، مشيرا إلى ان علاقته بنتنياهو لم تكن يومًا سيئة.

وأكّد ترامب لنتنياهو أنه يجب إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين فورا.

من جانبه، قال نتنياهو أن الوقت سيحدد إذا ما كنا أقرب إلى اتفاق وقف إطلاق النار، لافتا إلى أنّه سيرسل فريقا إلى روما للمشاركة في مفاوضات صفقة التهدئة.

وأضاف نتنياهو أن هناك تقدما في المحادثات بسبب الضغط العسكري على حماس.