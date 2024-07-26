هاليفي: لن نترك "حماس" حتى نفكك آخر كتائبها

اشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إلى أن القوات الإسرائيلية "لن تترك حماس حتى تعيد جميع المخطوفين وتفكك آخر كتائب الحركة".



وذكر بيان صادر عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن هاليفي صرح خلال تقييمه للوضع في منطقة خان يونس بقطاع غزة، بأنهم "يريدون إعادة جميع المختطفين أحياء".

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وأضاف: "هذا يتطلب ممارسة الضغط، قتل قادة حماس، قتل نشطاء حماس واتفاق لتحرير المخطوفين وهو شيء نمارس الضغوط لتحقيقه في شروط جيدة وهذه مهمة عليا".



وتابع: "تحرير المخطوفين أحد أهداف الحرب المعلنة ولا نحتاج أن يحدد ذلك أحد.. هذه مسألة أخلاقية أساسية".



واكمل: "30 ساعة لاستخراج الجثث من باطن الأرض، من مكان مخفي خلف نفق، وراء التحصينات، هذه أمور معقدة جدا وأنتم تقومون بذلك بطريقة تثير الكثير من التقدير. كنا بجانب هذه الجثث في الماضي ولم نكن نعرف كيف نمد يدنا إليها والآن عرفنا ذلك.. استرجعنا 5 جثث وبدون جهودكم ربما لم نكن لنتمكن من الوصول إليها".