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استطلاع يكشف.. أميركيون لا يريدون بايدن

Lebanon 24
26-07-2024 | 16:56
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أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الناخبين الأميركيين يفضلون تنحي جو بايدن عن منصب الرئيس الأميركي قبل نهاية فترة ولايته.
 
وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة راسموسن ريبورتس ونشرت نتائجه الجمعة، أيد 52% من المشاركين استقالة بايدن. في الوقت نفسه، عدد الذين يؤيدون قراره بعدم إعادة انتخابه لولاية ثانية أكبر - 76%، في حين أن 18% من المستطلعين لا يوافقون على اختياره.
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وتم إجراء الاستطلاع عبر الهاتف والإنترنت بمشاركة 1074 ناخبا أميركيا خلال الفترة من 22 إلى 24 تموز، وبهامش خطأ قدره ثلاث نقاط مئوية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة ماريست أن ما يقرب من 90% من الأميركيين يؤيدون قرار بايدن بالانسحاب من السباق، ويعتقد حوالي 70% أنه يجب عليه الاستقالة. (روسيا اليوم)
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