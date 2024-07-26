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عربي-دولي

ترامب يعتزم عقد تجمع انتخابي في مكان تعرّضه لمحاولة اغتيال

Lebanon 24
26-07-2024 | 18:34
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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يوم الجمعة إنه "سيعقد قريباً تجمّعاً انتخابياً آخر في بتلر في ولاية بنسلفانيا، وهي البلدة التي أطلق فيها مسلح النار عليه وأصابه أثناء تجمع انتخابي قبل نحو أسبوعين.
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وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "سأعود إلى بتلر بولاية بنسلفانيا لحضور تجمع انتخابي كبير وجميل".
ولم يحدّد ترامب موعد التجمع لكنه قال: "ترقبوا التفاصيل".
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