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ماكرون افتتح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

Lebanon 24
26-07-2024 | 17:30
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون افتتاح أولمبياد باريس 2024 يوم الجمعة خلال حفل افتتاح غمرته الأمطار في العاصمة الفرنسية.
وقال ماكرون الجملة البروتوكولية تحت الأمطار أمام برج إيفل: "أعلن افتتاح دورة الألعاب الثالثة والثلاثين للألعاب الحديثة".
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وسيتنافس أكثر من 10500 رياضي في الألعاب الأولمبية بعد مرور مئة عام على آخر مرة نظمت فيها باريس الدورة الصيفية.
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