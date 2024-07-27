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بايدن سيقترح "تعديلات دستورية" للحد من الحصانة القضائية للرؤساء والمسؤولين

Lebanon 24
27-07-2024 | 00:10
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يخطط الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى الكشف عن مقترح، يوم الاثنين، "لإجراء تعديل جذري" في المحكمة العليا، وفق ما نقلته "بوليتيكو" عن مصدرين مطلعين، مضيفة أن بعض تلك التعديلات المقترحة تتضمن الحد من الحصانة القضائية الممنوحة للرؤساء الأميركيين وأخرين ممن يتولون مناصب أخرى في الإدارة الأميركية.
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ورجحت المصادر للصحيفة أن يتبنّى بايدن تحديد فترة ولاية لقضاة المحكمة العليا وفرض مدونة لقواعد السلوك المهني فيما وصفته "بوليتيكو" بـ "تحوّل جذري ملحوظ لرئيس قاوم لفترة طويلة دعوات لإجراء إصلاحات في المحكمة العليا".

كما من المتوقع أن يدفع بايدن نحو تعديلات دستورية تحد من الحصانات القضائية الممنوحة للرؤساء وغيرهم من المسؤولين في مناصب أخرى، استجابة لأمر قضائي في الأول من يوليو بأن الرؤساء محصّنون من أي دعاوى تخص "تصرفاتهم الرسمية" خلال الفترة التي تولوا فيها مهامهم بالبيت الأبيض، وهي قضية تقدّم بها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وفق "بوليتيكو".

ونوهت الصحيفة إلى أن تفاصيل المقترحات ليست واضحة بعد وأن المصادر التي تحدثت لبوليتيكو شريطة عدم الكشف عن هويتها أكدت أنها قد تتغير مستقبلا.

وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن يعلن بايدن عن هذه المقترحات في رحلة إلى تكساس، حيث من المتوقع أن يلقي خطابا في أوستن.

ورفض البيت الأبيض طلب الصحيفة التعليق على الأمر، وحوّلها إلى تصريحات أدلت بها السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان-بيير، يوم الخميس، أكدت فيها أن بايدن "يؤمن أنه إن كنت تتولى منصبا رفيعا، فإنه يجب أن تطبق عليك الشفافية والمحاسبة وأن تلتزم بأخلاقيات رفيعة". 
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