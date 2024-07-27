نتنياهو يغادر الولايات المتحدة بـ "رسالة مهمة".. اليكم تفاصيلها





نتانياهو التقى، الجمعة، بالرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في فلوريدا، والخميس التقى بالرئيس الأميركي، جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، ناهيك عن لقائه بسياسيين في الكونغرس على هامش خطابه.

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رئيس الوزراء الإسرائيلي حاول تلميع صورة الحرب التي تجري في غزة، ليلقى تصفيقا حارا في الكونغرس، وفي الوقت ذاته احتجاجات صامتة من مشرعين، وتنديد من محتجين خارج القاعات في شوارع العاصمة واشنطن.



الرسالة المشتركة التي وجهت إلى نتانياهو من الزعماء الديمقراطيين والجمهوريين كانت "أوقفوا القتال"، بحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.



وربما كان الرسالة الأكثر وضوحا بعد لقائه بهاريس، الخميس، إذ أكدت أنها "لن تصمت" أمام معاناة المدنيين في غزة، داعية إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بدون إبطاء.



وقالت في تصريحات للصحفيين، إن الوقت حان لوضع حد للحرب "المدمرة" المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من تسعة أشهر. في رحلة جاءت في وقت تشهد الولايات المتحدة فيه حراكا سياسيا قبل انتخابات رئاسية، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، خطابا في الكونغرس، والتقى بكبار السياسيين الأميركيين.نتانياهو التقى، الجمعة، بالرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في فلوريدا، والخميس التقى بالرئيس الأميركي، جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، ناهيك عن لقائه بسياسيين في الكونغرس على هامش خطابه.رئيس الوزراء الإسرائيلي حاول تلميع صورة الحرب التي تجري في غزة، ليلقى تصفيقا حارا في الكونغرس، وفي الوقت ذاته احتجاجات صامتة من مشرعين، وتنديد من محتجين خارج القاعات في شوارع العاصمة واشنطن.الرسالة المشتركة التي وجهت إلى نتانياهو من الزعماء الديمقراطيين والجمهوريين كانت "أوقفوا القتال"، بحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.وربما كان الرسالة الأكثر وضوحا بعد لقائه بهاريس، الخميس، إذ أكدت أنها "لن تصمت" أمام معاناة المدنيين في غزة، داعية إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بدون إبطاء.وقالت في تصريحات للصحفيين، إن الوقت حان لوضع حد للحرب "المدمرة" المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من تسعة أشهر.

وتتعارض هذه التصريحات من هاريس مع صورة الود الكبير التي أظهرها الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي خلال لقائهما في وقت سابق الخميس، حتى لو كانت العلاقة بين الرجلين معقدة للغاية، وفقا لتقرير نشرته وكالة فرانس برس.



لقاء نتانياهو مع بايدن، أكد فيه الرئيس الأميركي على ضرورة "إنجاز" اتفاق لوقف إطلاق النار من أجل "إعادة الرهائن إلى ديارهم" و"التوصل إلى نهاية مستديمة للحرب في غزة"، وفق ما أفاد البيت الأبيض في بيان.



الرئيس السابق، ترامب استغل لقائه بنتانياهو لانتقاد الإدارة الديمقراطية الحالية بشدة وتعهد العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط إذا أعيد انتخابه.



وقال ترامب وهو يجلس بجانب نتانياهو: "لدينا أشخاص غير أكفاء يديرون بلادنا"، ووصف هاريس بأنها أسوأ من بايدن.



وأصدرت حملة ترامب في وقت لاحق بيانا بشأن الاجتماع، قالت فيه إنه "تعهد عندما يعود إلى البيت الأبيض، ببذل قصارى جهده لإحلال السلام في الشرق الأوسط ومكافحة انتشار معاداة السامية في كل أنحاء الحرم الجامعية في جميع أنحاء الولايات المتحدة".



وتشير الصحيفة إلى أن رحلة نتانياهو للولايات المتحدة أظهرت الدعم القوي الذي ما زالت إسرائيل تتمتع به في واشنطن، وسلطت الضوء على نفاد الصبر على جانبي الممر السياسي الأميركي تجاه حربها في غزة.

ونشر نتانياهو صورة على الإنترنت تظهره وهو يحمل قبعة مكتوبا عليها "النصر التام"، وهو ما تعهد بتحقيقه ضد حماس في غزة، بينما كان يقف بجوار ترامب في منتجع مارالاغو.



وتربط نتانياهو علاقة وثيقة بترامب. واصطدم مع الإدارة الديمقراطية حول العديد من القضايا من بينها الضحايا المدنيين في غزة وسرعة إيصال الأسلحة الأميركية لإسرائيل، بحسب فرانس برس.



ويواجه نتانياهو معضلة إذ أنه سيسعى للتوصل إلى اتفاق مع حماس، على الرغم من أن توقف القتال قد يؤدي إلى "انهيار ائتلافه الحكومي الهش".



المستشار السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، ميتشل باراك، قال للصحيفة: "نحن نتحرك نحو وقف حقيقي لإطلاق النار، لكنه سيخسر شركاءه في الائتلاف وهو يعلم أن هذا يعني إجراء انتخابات".