"غارديان": "ملياردير مدان وزير نساء"... لماذا لا يستطيع الأميركيون التوقف عن التصويت لترامب؟

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نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية مقالًا للكاتب ستيفن رايخر تناول فيه موضوع التصويت للرئيس الأميركي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب.وإستهل الكاتب المقال بتعريف القادة، قائلًا: "القادة دائمًا يمثلون مجموعة إجتماعية معينة كحزب سياسي، ديني، أو حركة إجتماعية، كلما زاد تأييدهم من الداخل، كلما كانت المسألة غريبة بالنسبة للخارج، مثل مارغريت تاتشر، أو جيريمي كوربين، أو بوريس جونسون.وتابع الكاتب: "ربما يكون أكبر لغز في السياسة المعاصرة هو دونالد ترامب، رجل يثير الجدل والإشمئزاز في الوقت عينه"."كاذب وزير نساء "، مجرم مدعوم من محبي "القانون والنظام"، رجل يتفاخر بالتحرش بالنساء ومع ذلك تم إنتخابه بأغلبية من الناخبات البيض، ملياردير يحب الظهور في مصعده الذهبي في ناطحة السحاب بنيويورك بينما يتظاهر أيضًا بأنه بطل الطبقة العاملة.وسأل الكاتب: كيف يمكن أن يكون هذا منطقيًا؟ ومع ذلك، كيف يمكن لكمالا هاريس، أن تأمل في الفوز ما لم تستطع فهم ذلك؟ويفترض الكاتب، على سبيل المثال، أن النساء يصوّتن بناءً على مصالحهم بدلاً من معرفة حقيقة كيف يقسم مناصرو ترامب العالم إلى "نحن" و"هم".وإعتبر الكاتب أن القادة الناجحين لا يمثلون فقط المجموعات، بل يصوّرون أنفسهم على أنهم "من" المجموعة، ويعملون لها.وإعتبر الكاتب أن القادة الفعالين يجب أن يكونوا رواد أعمال ماهرين.وتابع الكاتب: "سواء أحببته أم كرهته، فإن ترامب على أعتاب السلطة (مرة أخرى) لأنه رجل ماهر جدًا في ريادة الأعمال".وتتضح رؤية ترامب لـ "نحن" و "هم" في رؤيته لأميركا، الإعلان الذي إختتم به حملته الرئاسية الناجحة عام 2016، إنه مقنع تمامًا لكنه فعليًا قائم على العداء بين "المؤسسة" و"الشعب".هذا التباين بين "المؤسسة" و"الشعب" هو بالطبع مجاز شعبوي كلاسيكي، ورؤية ترامب قائمة على ثلاث نقاط: الأولى هي مرونة "المؤسسة"، التي تشمل الغرباء(الصينيون، المهاجرون)، والسياسيين التقليديين ("مستنقع" واشنطن) وأي شخص يعارضه (الإعلام، القضاة، العلماء).الثانية هي "تأكيده الإستبدادي على السلطة". على عكس شعار أوباما "نعم نستطيع"، يوحي ترامب بأن الناس أنفسهم لا يمكنهم تحدي السلطة وحدها. إنهم بحاجة إليها كمخلصهم.ترامب هو أكثر "نعم أستطيع".الثالثة هي أن كلمة "الشعب" تعتمد على تعريف ثقافي، وبشكل ضمني عرقي بدلاً من مصطلحات طبقية، والنقطة الأخيرة حاسمة، لأنها تسمح لترامب بإستخدام ثروته الكبيرة لربط نفسه بالشعب بدلاً من إبعاده عنهم، ويتم تصويره وأفراد عائلته كأشخاص عاديين الذين نجاحهم يجسد الحلم الأميركي.وتابع الكاتب: "لا يستخدم ثروته فقط ليجعل نفسه "واحد منا"، بل يُسمح له بالإدعاء بأنه يعمل "من أجل الشعب" بينما يمكن شراء خصومه و"يتم التحكم فيهم بالكامل من قبل اللوبيات، والمانحين والمصالح الخاصة".في خطابه لإعلان ترشحه للرئاسة عام 2015، يدعي ترامب أنه، على العكس، رفض قرضًا بقيمة 4 مليارات دولار من بنك كبير، مشيرًا إلى إستقلاله المزعوم عن المصالح الشركاتية. ثروته تضمن أنه سيعمل "من أجل الشعب" وأنه سيخلص الشعب من أعدائهم. هو الشخص الذي كانوا ينتظرونه ليجعلهم عظماء مرة أخرى.نجاح ترامب ليس فقط مسألة ما يقوله، ولكن أيضًا ما يفعله. وهذا يقودنا إلى جانب أساسي من لغزه.وسأل الكاتب: كيف أن زلاته التي لا تنتهي، كلامه الفظ، حضوره الغاضب، خطبه المترهلة ومخالفاته المستمرة لا تدمره، كما فعلت مع مرشحين آخرين؟ الجواب هو أنه إذا عرفت نفسك في تناقض مع المؤسسة السياسية، فإن كسر قواعد السياسة يؤكد هويتك. يُظهر أنه "أنا لست واحدًا منهم - أنا واحد من الناس".بإختصار، نجح ترامب يزدهر ترامب بسبب أنه، بدلاً من أن يشعر بالخجل من الإنتقادات، يعرض هو والعديد من مؤيديه هذه الأمور كدليل على أنهم مستعدون لتحمل هجمات المؤسسات نيابة عن الشعب. يصبح "المجرم" شارة شرف، ويصبح "أنا أدعم المجرم"، بحسب الكاتب.ومن خلال وصف مؤيدي ترامب ب"البائسين"، عززت روايته عن سخرية المؤسسة من الناس العاديين.وختم الكاتب: "السؤال هو ما إذا كانت كمالا هاريس لديها أي فهم أكبر لجاذبية ترامب ويمكنها معالجة خيبة الأمل العميقة مع الطبقة السياسية وتفنيد إدعاء ترامب بأنه من الناس ولصالحهم .