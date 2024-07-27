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عربي-دولي

بسبب غزة.. نتنياهو يلمح لأول "خلاف" مع هاريس

Lebanon 24
27-07-2024 | 04:21
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، ان تعليقات نائبة الرئيس الأميركي التي ستخوض انتخابات الرئاسة كامالا هاريس بشأن الوضع الإنساني في غزة قد "تعرقل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن".
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ونقلت صحيفة "يديعوت إحرنوت"، عن مصدر دبلوماسي بارز، قوله إن "إمكانية التوصل لاتفاق قد تتعرقل في حال ترجمت حماس تعليقات هاريس على أنها خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

ماذا قالت هاريس؟

عبّرت المرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأميركية لنتنياهو خلال اجتماعها به في واشنطن، الخميس، عن "قلقها العميق" إزاء عدد الضحايا في قطاع غزة، وناشدته إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقالت هاريس أمام الصحفيين: "لا يمكننا أن نغض الطرف عن هذه المآسي. لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نصبح مخدَّرين تجاه المعاناة. لن أصمت".

وإثر لقائها نتنياهو، شددت هاريس على أن الوقت حان لوضع حد للحرب "المدمرة" المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من 9 أشهر.

لكن مراجعة التصريحات التي أدلت بها هاريس تظهر أنها لا تختلف عن التصريحات التي أدلى بها الرئيس جو بايدن وسلفه المرشح الجمهوري دونالد ترامب منذ بداية الحرب، التي طالبت أيضا بضرورة وضع حد لمأساة قطاع غزة.

ونقلت "يديعوت إحرنوت"، عن مصادر مطلعة قولها إن "فريق التفاوض قلق من مطالب نتنياهو التي قد تؤدي إلى إفشال العملية، ويعتقد أنه إذا تشدد رئيس الوزراء في موقفه فإن حركة حماس ستستسلم، لكنه يخوض مقامرة خطيرة بحياة الرهائن".(سكاي نيوز)



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