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عربي-دولي

لقاء قريب بين أردوغان والأسد.. صحيفة تركية تكشف المكان والتاريخ

Lebanon 24
27-07-2024 | 04:44
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اجتمع مسؤولون أتراك وسوريون خلال 3 جولات من المحادثات الشهر الماضي حول تطبيع العلاقات الثنائية وتنظيم الاجتماع الأول بين رئيسي البلدين منذ عام 2011، بحسب صحيفة "تركيا".

وأكدت الصحيفة أنه في البداية تمت مناقشة العراق كمكان اجتماع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والسوري بشار الأسد، والآن تدرس أنقرة خيار عقد قمة عند نقطة تفتيش كسب في سوريا على الحدود مع تركيا.
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وأضافت الصحيفة: "العملية تتطور بسرعة، سيعقد اللقاء كحد أقصى خلال شهر آب".

يُذكر أن أردوغان كان قد صرح في 11 تموز بأنه تم تكليف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بتنظيم لقاء مع الأسد، قد يعقد في دولة ثالثة.

من جهته، أشار الأسد خلال حديث صحافي بعد إدلائه بصوته في الانتخابات التشريعية السورية في وقت سابق، إلى استعداده للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان شريطة أن يحقق اللقاء مصلحة البلاد.(روسيا اليوم)

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