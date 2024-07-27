بلينكن: نعمل بشكل حثيث على وقف إطلاق النار في غزة

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عبرت رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، عن "قلقها بخصوص الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة والعدد المروع للقتلى هناك".وفي اجتماع لوزراء خارجية الرابطة، قال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة "تعمل يوميا بشكل حثيث" من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإيجاد مسار لسلام وأمن دائمين.وجاءت تصريحاته بعدما قالت نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي إنه يتعين التوصل بشكل عاجل إلى سلام دائم.وأضافت مرسودي: "لا يمكننا مواصلة غض الطرف عن الوضع الإنساني الأليم في غزة". (سكاي نيوز)