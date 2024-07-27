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معلوماتهم خُرقت.. فضيحة تطال رياضيين إسرائيليين في الأولمبياد!

Lebanon 24
27-07-2024 | 06:24
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تعرض أعضاء في الوفد الإسرائيلي المشارك في أولمبياد باريس، لتسريب بياناتهم الشخصية، بما في ذلك أرقام بطاقات الائتمان وبطاقات الهوية وجوازات السفر.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "ما يبدو هو أن المعلومات أُخذت من تطبيق واتساب الخاص بالسبّاح آدم مراعنة".
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وكشفت "مجموعة من المتسللين" المعلومات، التي شملت صورا وتفاصيل شخصية لأعضاء الوفد الأولمبي، مع التركيز على ماضيهم العسكري.

ومن بين الرياضيين الذين تم الكشف عن تفاصيلهم في مجموعة عبر "تلغرام" وعلى صفحات أخرى، السباح ميرون أمير حروتي وتفاصيله الشخصية مثل رخصة القيادة، وكذلك معلومات عن الحاصلات على ميداليات أولمبية أفيشاج سامبيرج وعنبر لانير، والسباح دينيس لوكتوف وغيرهم.

وقالت الهيئة إن "منظمة السايبر الوطنية"، اتهمت، الخميس، إيران بالوقوف وراء التهديدات الموجهة لأعضاء البعثة الإسرائيلية إلى الأولمبياد. ولم يوضح في الإعلان الذي نشرته من أين تم الحصول على المعلومات وما إذا كانت تسربت من اللجنة الأولمبية نفسها أم عقب هجمات استهدفت الرياضيين.

وحسب إعلان المنظمة، فقد "قامت مجموعة المتسللين بفتح قنوات على شبكات التواصل الاجتماعي، نشروا عبرها معلومات شخصية عن أعضاء الوفد وأرسلوا أيضا رسائل تهديد". (الحرة)
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