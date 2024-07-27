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عربي-دولي

بعد أسبوع من القصف الإسرائيلي.. انفجار جديد يهزّ ميناء الحديدة (فيديو)

Lebanon 24
27-07-2024 | 09:11
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هز انفجار عنيف ميناء الحديدة غربي اليمن اليوم السبت، وتحديدا خزان الوقود رقم 38 في منشآت النفط.

ويأتي هذا الانفجار بعد أسبوع من تعرض الميناء لهجوم إسرائيلي كبير، وبعد يومين فقط من إطفاء الحرائق الناجمة عن الهجوم.

وقالت مصادر محلية إن الخزان رقم 38 (بترول) بمنشآت النفط في ميناء الحديدة، انفجر وتصاعدت ألسنة اللهب منه، بعد يومين من إطفاء الحرائق الناجمة عن هجوم السبت الماضي.
 
 
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وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف السبت الماضي ميناء الحديدة ومحطة كهرباء رأس كثيب وخزانات الوقود في المدينة الساحلية.

وأسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل 9 مدنيين وإصابة 87 وفقدان 3 آخرين، وفق وسائل إعلام محلية، إلى جانب خسائر مادية فادحة.

وجاء الهجوم الإسرائيلي بعد إعلان جماعة الحوثي استهداف تل أبيب بطائرة مسيّرة.

ويشن الحوثيون هجمات على السفن في البحر الأحمر وبحر العرب، في حملة يقولون إنها تأتي تضامنا مع قطاع غزة الذي يشهد حربا تشنها إسرائيل منذ نحو 10 أشهر. (سكاي نيوز)
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