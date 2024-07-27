بالصور: طريقة مبتكرة للهروب من أوكرانيا!

ألقت السلطات الأوكرانية القبض على مواطن أوكراني كان يحاول الهروب من البلاد إلى رومانيا عبر نهر الدانوب بواسطة معدات غوص مزودة بمحرك تساعده على الحركة بسرعة تحت الماء، وفق ما قالت وسائل اعلام محلية.وأضافت: "كان الرجل يسبح تحت الماء، لكنه كان يضطر للصعود إلى السطح بشكل دوري من أجل التنفس، وهنا جرت ملاحظته، ثم قبضوا عليه ورفعوه على متن قارب واحتجزوه".

وبذلك فشلت محاولة الهرب الثانية للمواطن وهو على بعد 100 متر فقط من خط الحدود، بعد أن حاول في عام 2022 الهروب إلى مولدوفا عن طريق البر.وتبرز مثل هذه الحوادث المشابهة مع المشاكل الكثيرة في مسألة رفد الجيش الأوكراني بالمجندين.وتستمر معاناة القوات الأوكرانية من نقص في الموارد البشرية جراء الخسائر الكبيرة في صفوفها وإحجام المواطنين عن الخدمة. ويعمد المطلوبون إلى ممانعة المندوبين العسكريين في الشوارع الساعين لسوقهم إلى الخدمة العسكرية وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى اشتباكات وحالات عراك. (روسيا اليوم)