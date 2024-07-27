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شاهدوا أوّل صور لترامب بعد إزالته الضمادة عن أذنه

Lebanon 24
27-07-2024 | 10:22
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تخلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن ضمادة أذنه لأول مرة منذ تعرضه لمحاولة الاغتيال في 13 تموز.

وأظهرت الصور التي التقطت أثناء لقاء ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، أذن المرشح الجمهوري للانتخابات الأميركية سليمة من دون أي جروح أو ندوب.
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كما ظهر ترامب عقب لقائه نتنياهو، في تجمع جماهيري في فلوريدا دون ضمادة أيضا. (سكاي نيوز)
 
 
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