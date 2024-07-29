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إطلاق نار على حراس مستوطنة قرب نابلس... والقوات الإسرائيلية تقتحم شرق طولكرم

Lebanon 24
29-07-2024 | 00:42
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية وعبرية اليوم الاثنين، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت ضاحية ذنابه شرق طولكرم، فيما أفيد بتعرض حراس مستوطنة "حفات جلعاد" قرب نابلس لإطلاق نار.


وقالت مصادر عبرية إن سيارة فلسطينية أطلقت النار تجاه حراس مستوطنة "حفات جلعاد" قرب نابلس، وانسحبت من المكان، ولم تتم الإفادة عن أي إصابات.
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من جهة أخرى، اقتحمت قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي بسيارات مدنية ضاحية ذنابه شرق طولكرم، وداهمت منزلا وقد تبعتها تعزيزات، وقامت بتفتيش المنزل واعتقال الشاب براء شحرور.

واقتحمت القوات الاسرائيلية مخيم الدهيشة في بيت لحم، وأغلقت مداخل المخيم.

وبعد ساعات، انسحبت القوات من مخيم الدهيشة بعدما اعتقلت عشرات الفلسطينيين.


من جهة أخرى، اقتحمت القوات الإسرائيلية حي رأس خميس بمخيم شعفاط شمال القدس، وانسحبت من دون ورود معلومات عن أي اعتقالات. (روسيا اليوم)
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