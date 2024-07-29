المواجهة مستمرة.. اعتراض وتدمير 39 مسيرة أوكرانية في أجواء 5 مقاطعات روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية، اعترضت ودمرت الليلة الماضية، 39 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء 5 مقاطعات.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة أخرى قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل روسيا الاتحادية".

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وأضاف البيان "اعترضت ودمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 39 طائرة مسيرة، بينها 19 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كورسك و9 طائرات مسيرة فوق بيلغورود و3 طائرات مسيرة فوق فورونيج، و5 فوق بريانسك و3 فوق مقاطعة لينينغراد".

وكان حاكم منطقة أوريول في جنوب غربي روسيا، قال في وقت سابق الاثنين، إن هجوما نفذته أوكرانيا بطائرات مسيرة ألحق أضرارا بمحطة للكهرباء في أوريول.