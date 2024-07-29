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عربي-دولي
الحركة عادت إلى طبيعتها.. فرنسا تتهم "أقصى اليسار" بتخريب القطارات السريعة
Lebanon 24
29-07-2024
|
03:17
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أكدت السلطات الفرنسية اليوم الاثنين عودة خدمة القطارات السريعة "تي جي في" إلى طبيعتها، متهمة "أقصى اليسار" بالهجمات التخريبية التي وقعت قبيل ساعات من انطلاق أولمبياد باريس 2024.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إن فرنسا تميل إلى احتمال أن يكون المتطرفون من أقصى اليسار وراء التخريب الأسبوع الماضي لشبكة السكك الحديدية في البلاد، والذي تزامن مع حفل افتتاح الألعاب الأولمبية.
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وقال دارمانين لقناة فرانس 2 التلفزيونية، فيما يتعلق بمطاردة هؤلاء المخربين، "لقد حددنا ملفات تعريف العديد من الأشخاص". وأضاف أن طريقة عمل المخربين تحمل بصمات المتطرفين من أقصى اليسار.
بدوره، قال وزير النقل الفرنسي باتريس فيرجريت إن شبكة القطارات فائقة السرعة في فرنسا عادت إلى طبيعتها يوم الاثنين بعد ثلاثة أيام من أعمال التخريب المنسقة التي عطلت بشدة حركة السفر قبل حفل افتتاح الألعاب الأولمبية.
وتعرضت السكك الحديدية الفرنسية لـ"هجوم ضخم واسع النطاق" شل شبكة السكك الحديدية الفرنسية وخاصة القطارات عالية السريعة في البلاد "تي جي في" ما تسبب باضطرابات "خلال عطلة نهاية الأسبوع".
وانطلقت فعاليات "أولمبياد باريس 2024" يوم 24 تموز الجاري، قبل يومين من مراسم الافتتاح الرسمية، وستستمر حتى 11 من آب. (روسيا اليوم)
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