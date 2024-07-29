Advertisement

عربي-دولي

الحركة عادت إلى طبيعتها.. فرنسا تتهم "أقصى اليسار" بتخريب القطارات السريعة

Lebanon 24
29-07-2024 | 03:17
A-
A+
Doc-P-1227792-638578453350417103.jpg
Doc-P-1227792-638578453350417103.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت السلطات الفرنسية اليوم الاثنين عودة خدمة القطارات السريعة "تي جي في" إلى طبيعتها، متهمة "أقصى اليسار" بالهجمات التخريبية التي وقعت قبيل ساعات من انطلاق أولمبياد باريس 2024.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إن فرنسا تميل إلى احتمال أن يكون المتطرفون من أقصى اليسار وراء التخريب الأسبوع الماضي لشبكة السكك الحديدية في البلاد، والذي تزامن مع حفل افتتاح الألعاب الأولمبية.
Advertisement

وقال دارمانين لقناة فرانس 2 التلفزيونية، فيما يتعلق بمطاردة هؤلاء المخربين، "لقد حددنا ملفات تعريف العديد من الأشخاص". وأضاف أن طريقة عمل المخربين تحمل بصمات المتطرفين من أقصى اليسار.

بدوره، قال وزير النقل الفرنسي باتريس فيرجريت إن شبكة القطارات فائقة السرعة في فرنسا عادت إلى طبيعتها يوم الاثنين بعد ثلاثة أيام من أعمال التخريب المنسقة التي عطلت بشدة حركة السفر قبل حفل افتتاح الألعاب الأولمبية.

وتعرضت السكك الحديدية الفرنسية لـ"هجوم ضخم واسع النطاق" شل شبكة السكك الحديدية الفرنسية وخاصة القطارات عالية السريعة في البلاد "تي جي في" ما تسبب باضطرابات "خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وانطلقت فعاليات "أولمبياد باريس 2024" يوم 24 تموز الجاري، قبل يومين من مراسم الافتتاح الرسمية، وستستمر حتى 11 من آب. (روسيا اليوم)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:53 | 2024-07-29
05:35 | 2024-07-29
05:33 | 2024-07-29
04:41 | 2024-07-29
04:21 | 2024-07-29
04:18 | 2024-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24