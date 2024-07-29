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عربي-دولي
بعد الهجوم على سكك الحديد.. عمليات تخريب جديدة للبنية التحتية في باريس
Lebanon 24
29-07-2024
|
04:21
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أعلنت الشرطة الفرنسية وقوع عمليات "تخريب" طالت شبكة الألياف البصرية في أنحاء عدة من فرنسا، اليوم الاثنين.
فقد قال مصدر في الشرطة الفرنسية، اليوم الاثنين، إن شبكة الألياف البصرية العائدة لعدد من شركات الاتصالات في 6 مناطق فرنسية، تعرضت لعمليات "تخريب ليلية"، من دون أن تؤثر على الاتصال بالانترنت في باريس.
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وتأتي عمليات التخريب التي طالت مناطق في شمال فرنسا وشرقها وجنوبها الشرقي وجنوبها الغربي، بعد 3 أيام من "هجوم" طال شبكة السكك الحديد وتسبب باضطراب حركة القطارات السريعة، ووقع قبل ساعات من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الذي أقيم الجمعة في العاصمة الفرنسية.
وأثرت أعمال تخريب شبكة الألياف البصرية الأخيرة، على خطوط الاتصال الأرضية، وفقا للمعلومات التي حصلت عليها صحيفة لو باريزيان الفرنسية.
استهدف مخربون شبكة القطارات فائقة السرعة في فرنسا بسلسلة من الممارسات المنسقة التي تسببت في أعطال كبيرة ببعض خطوط السكك الحديدية الأكثر ازدحاما في البلاد قبيل حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس اليوم الجمعة.
وقالت شركة تشغيل السكك الحديدية المملوكة للدولة إن مخربين استهدفوا منشآت بطول الخطوط التي تربط باريس بمدن مثل ليل في الشمال وبوردو في الغرب وستراسبورغ في الشرق.(سكاي نيوز)
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