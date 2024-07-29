بوريل يعلّق على نتائج الانتخابات في فنزويلا: "يجب احترام إرادتهم"

دعا المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى احترام نتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا.





وكتب بوريل عبر حسابه على موقع "إكس": "صوت شعب فنزويلا بشكل سلمي وبأعداد كبيرة على مستقبل بلدهم".

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وأضاف: "يجب احترام إرادتهم، إن ضمان الشفافية الكاملة للعملية الانتخابية، بما في ذلك العد التفصيلي للأصوات في مراكز الاقتراع أمر مهم".





وفي وقت يابق، قال إلفيس أموروزو رئيس المجلس الانتخابي الوطني الفنزويلي، إنه بعد معالجة 80% من البروتوكولات حصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على 51.2% من الأصوات.

وأشار إلى أنه نتيجة لذلك، يمكن اعتبار مادورو فائزا بالانتخابات الرئاسية في فنزويلا.

وعلق السفير الروسي لدى فنزويلا سيرغي ميليك بغداساروف على نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد قائلا: "يمكن اعتبار نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد ذات مصداقية عالية، بطبيعة الحال فإن النتيجة الواضحة ستعزز سلطة إدارة نيكولاس مادورو على الساحة الدولية وتعزز مكانة فنزويلا في العالم متعدد الأقطاب الناشئ، وسنواصل تطوير علاقات شراكتنا الاستراتيجية مع كاراكاس".

ومن جانب آخر، علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على نتائج الانتخابات قائلا: "لقد رأينا بيان لجنة الانتخابات الفنزويلية، لدينا مخاوف جدية من أن النتائج المعلنة لا تعكس إرادة أو صوت الشعب الفنزويلي". (روسيا اليوم)