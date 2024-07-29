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عربي-دولي

أوّل بيان لأهالي الجولان بعد حادثة مجدل شمس.. إليكم تفاصيله

Lebanon 24
29-07-2024 | 11:29
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أصدر أهالي الجولان اليوم الإثنين بيانا، علقوا من خلاله على حادثة مجدل شمس التي راح ضحيتها 12 طفلا جراء صاروخ على ملعب لكرة القدم.

وفي بيان صادر عنهم أشار أهالي الجولان إلى أن "الجولان يرفض أي مواقف رسمية تحريضية ومحاولة استغلال اسم مجدل شمس كمنبر سياسي على حساب دماء أطفالنا".
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أضاف البيان:" من منطلقنا العروبي الإسلامي التوحيدي نرفض أن تُراق قطرة دم واحده تحت مسمى الانتقام لأطفالنا".

ختم:" التصريحات الخارجة عن الإجماع الجولاني سواء كانت من داخل الجولان او خارجه لا تمثل إلا صاحبها فقط".
 
وكان قد شيّع جمهور غفير من الجولان العربي السوري المحتل والمجتمع العربي في أراضي 48، صباح اليوم الأحد، ضحايا سقوط القذيفة الصاروخيةفي قرية مجدل شمس، وسط أجواء حزينة للغاية.
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