أوّل بيان لأهالي الجولان بعد حادثة مجدل شمس.. إليكم تفاصيله

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أصدر أهالي الجولان اليوم الإثنين بيانا، علقوا من خلاله على حادثة مجدل شمس التي راح ضحيتها 12 طفلا جراء صاروخ على ملعب لكرة القدم.وفي بيان صادر عنهم أشار أهالي الجولان إلى أن "الجولان يرفض أي مواقف رسمية تحريضية ومحاولة استغلال اسم مجدل شمس كمنبر سياسي على حساب دماء أطفالنا".أضاف البيان:" من منطلقنا العروبي الإسلامي التوحيدي نرفض أن تُراق قطرة دم واحده تحت مسمى الانتقام لأطفالنا".ختم:" التصريحات الخارجة عن الإجماع الجولاني سواء كانت من داخل الجولان او خارجه لا تمثل إلا صاحبها فقط".