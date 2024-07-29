الدين العام الأميركي يبلغ مستوى قياسياً تاريخياً.. هذا ما سجّله!

سجّل الدين العام الأميركي اليوم الاثنين، مستوى تاريخيا جديدا، اذ تجاوز الـ35 تريليون دولار، أي ما يعادل 122.5% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

ومنذ العام 2019، ارتفع الدين الفيدرالي الأميركي بمقدار 13 تريليون دولار، وبات يشكل 122.5% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

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ويشكّل الدين الضخم عبئا كبيراً على الميزانية الأميركية، حيث تستحوذ خدمته على 15% من نفقات الميزانية، وبشكل عام يتم إنفاق أكثر من 76% من الضرائب التي يتم تحصيلها من الأفراد على سداد التزامات الديون في الولايات المتحدة.







