Advertisement

إقتصاد

الدين العام الأميركي يبلغ مستوى قياسياً تاريخياً.. هذا ما سجّله!

Lebanon 24
29-07-2024 | 12:10
A-
A+
Doc-P-1227983-638578774314812965.jpg
Doc-P-1227983-638578774314812965.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل الدين العام الأميركي اليوم الاثنين، مستوى تاريخيا جديدا، اذ تجاوز الـ35 تريليون دولار، أي ما يعادل 122.5% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
 
 
ومنذ العام 2019، ارتفع الدين الفيدرالي الأميركي بمقدار 13 تريليون دولار، وبات يشكل 122.5% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
Advertisement
 
ويشكّل الدين الضخم عبئا كبيراً على الميزانية الأميركية، حيث تستحوذ خدمته على 15% من نفقات الميزانية، وبشكل عام يتم إنفاق أكثر من 76% من الضرائب التي يتم تحصيلها من الأفراد على سداد التزامات الديون في الولايات المتحدة.



إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:56 | 2024-07-29
13:39 | 2024-07-29
13:05 | 2024-07-29
12:34 | 2024-07-29
12:16 | 2024-07-29
12:09 | 2024-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24