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تونس تستعد للإنتخابات الرئاسية

Lebanon 24
29-07-2024 | 16:13
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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، بدء فترة استلام ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 6 تشرين الأول المقبل.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، في تصريحات إعلامية بمقرها بالعاصمة تونس، إن "فترة قبول ملف الترشحات للرئاسية تنطلق اليوم وتتواصل إلى غاية يوم 6 آب المقبل، من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء دون انقطاع".
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وتابع: "تلي فترة قبول ملفات الترشح، فترة البتّ في الملفات من قبل الهيئة، وذلك من 7 إلى 10 آب المقبل".
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