تونس تستعد للإنتخابات الرئاسية

Advertisement

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، بدء فترة استلام ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 6 تشرين الأول المقبل.وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، في تصريحات إعلامية بمقرها بالعاصمة تونس، إن "فترة قبول ملف الترشحات للرئاسية تنطلق اليوم وتتواصل إلى غاية يوم 6 آب المقبل، من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء دون انقطاع".وتابع: "تلي فترة قبول ملفات الترشح، فترة البتّ في الملفات من قبل الهيئة، وذلك من 7 إلى 10 آب المقبل".