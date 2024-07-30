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عربي-دولي

هل تتآمر شركات التكنولوجيا على ترامب؟ تقرير يكشف ما يجري في الكواليس

Lebanon 24
30-07-2024 | 02:50
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أقرت شركة فيسبوك بأنها حذفت عن طريق الخطأ الصورة الشهيرة للرئيس السابق دونالد ترامب وهو يرفع قبضته في أعقاب محاولة الاغتيال التي وقعت في 13تموز في ولاية بنسلفانيا.

وتم تصنيف المنشور على موقع مارك زوكربيرغ للتواصل الاجتماعي من قبل مستخدم باسم End Wokeness، والذي أظهر المرشح الرئاسي الجمهوري وهو يرفع قبضته في الهواء بتحدٍ بينما يسيل الدم على وجهه، على أنه معلومات مضللة وتم تهديد المستخدم بحذفه من المنصة.
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ومع ذلك، اعترف داني ليفر، المتحدث باسم شركة Meta، الشركة الأم لشبكة التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين بأن عملاق التكنولوجيا ارتكب "خطأ".

وكتب ليفر على X ردًا على الناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي انتقد فيسبوك لعدم السماح للمستخدمين بمشاركة الصورة: "نعم، كان هذا خطأ". وتابع "تم تطبيق التحقق من الحقائق هذا في البداية على صورة معدلة تظهر عملاء الخدمة السرية يبتسمون، وفي بعض الحالات طبقت أنظمتنا هذا التحقق من الحقائق بشكل غير صحيح على الصورة الحقيقية". وأضاف ليفر أنه "تم إصلاح هذا ونعتذر عن الخطأ".

ولم يرق توضيح المتحدث باسم ميتا Meta لمستخدمي X، بما في ذلك أحد المستخدمين الذي قال: "من المضحك أن "الأخطاء" لا تذهب إلا في اتجاه واحد. إنها مجرد مصادفة، على ما أعتقد". وكتب مستخدم آخر من مستخدمي X: "لا أحد يصدقكم".

وتعرض ميتا لانتقادات من مؤيدي ترامب بعد أن أشار روبوت الدردشة الخاص بالذكاء الاصطناعي، ميتا AI، إلى محاولة الاغتيال على أنها "خيالية" عندما طلب منها تقديم تفاصيل حول الحدث المأساوي.

عربي-دولي

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