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صحة

مرض خطير جدّاً ينتشر... تسبّب بحالات وفاة ولا يصيب إلا الأطفال

Lebanon 24
30-07-2024 | 14:00
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ذكر موقع "الحرة"، أنّ التهاب الدماغ الفيروسي تسبّب في وفاة 56 شخصا على الأقل في ولاية جوجارات في غرب الهند، مما دفع السلطات لتكثيف المراقبة للمرض الناجم عن عدوى فيروسية تنتشر غالبا عن طريق ذباب الرمل والقراد.
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وقد يتسبب التهاب الدماغ الفيروسي في حمى شديدة، ويؤثر في كثير من الحالات على الدماغ.

ويشيع ظهور المرض في بضع مناطق من الهند في موسم الأمطار الموسمية، لكن الكثير من الوفيات في ولاية جوجارات كانت ناجمة عن فيروس تشانديبورا، وهو شكل جديد نسبيا يعرف أنه يصيب غالبا الأطفال دون 15 عاما.

وقال مفوّض الصحة في ولاية جوجارات هارشاد باتيل إن من بين 56 حالة وفاة خلال الشهر الماضي، تأكد وفاة ربعهم بسبب فيروس تشانديبورا.

وقال باتيل عن تفشي المرض: "كل المرضى تقريبا من الأطفال. وعلى حد علمي، لا يصيب هذا الفيروس إلا الأطفال".

وقال باتيل إن السلطات الصحية المحلية تراقب حالات التهاب الدماغ منذ شهر وستواصل مراقبة العدوى عن كثب بين عامة السكان، وتكثيف المراقبة في المناطق التي أبلغت عن حالات.

وقالت حكومة الولاية في بيان إنه تم تسجيل 133 حالة إصابة بالتهاب الدماغ الفيروسي، تتضمن 47 حالة ناجمة عن فيروس تشانديبورا، رصدتها الولاية التي يبلغ عدد سكانها 70 مليون نسمة في شهر واحد. (الحرة)

عربي-دولي

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