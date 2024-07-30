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عربي-دولي

ميلوني: الصين لاعب رئيسي في عملية السلام بأوكرانيا

Lebanon 24
30-07-2024 | 08:38
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أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إمكانية قيام الصين بالمساعدة في إنهاء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، في الوقت الذي أقامت فيه علاقات أوثق مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت ميلوني، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين اليوم الثلاثاء، إن دعم بكين للصناعات الدفاعية الروسية هو مجال "احتكاك كبير"، فيما أشارت إلى أن الحكومة الصينية طرف مهم في إيجاد حل للصراع الروسي-الأوكراني، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.
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وقالت ميلوني، في أول زيارة رسمية تقوم بها للصين منذ توليها رئاسة الوزراء في إيطاليا عام 2022، مشيرة إلى الحرب في أوكرانيا، "اعتقد أن الصين يمكن أن تصبح لاعباً رئيسياً في المساعدة في تحديد عناصر السلام العادل، انطلاقاً من مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية التي تدعو إليها دائماً".

ووصلت ميلوني إلى العاصمة الصينية يوم السبت الماضي حيث اجتمعت مع الرئيس شي جين بينغ لإجراء محادثات الإثنين الماضي.

وتسعى ميلوني خلال الزيارة الى إعادة تحريك العلاقات التجارية الثنائية والتطرق إلى الحرب في أوكرانيا.

وقالت ميلوني لدى لقائها بالرئيس الصيني شي جينبينغ، "هناك انعدام أمن متزايد على المستوى العالمي وأعتقد أن الصين ستكون حتماً محاوراً مهماً جداً لمعالجة كل هذه القضايا".
 
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