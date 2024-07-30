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عربي-دولي

جريمة عائليّة مروّعة جدّاً... أب قتل أبناءه الأربعة في بلدٍ عربيّ

Lebanon 24
30-07-2024 | 09:18
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في مشهد مأسوي، تخلص أب من أبنائه الأربعة في محافظة القليوبية في مصر، اليوم الثلاثاء.

ووتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية بلاغا بوجود 4 جثث، وانتقلت إلى مكان الحادث، وتبيّن أن الجثامين لـ4 أشقاء أصغرهم طفل يبلغ من العمر 5 أعوام وأكبرهم يبلغ من العمر 21 عاما.
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وتمكنت قوات الأمن من توقيف الأب واعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتتولى النيابة العامة التحقيقات. (العربية)

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