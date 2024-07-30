جريمة عائليّة مروّعة جدّاً... أب قتل أبناءه الأربعة في بلدٍ عربيّ

في مشهد مأسوي، تخلص أب من أبنائه الأربعة في محافظة القليوبية في مصر، اليوم الثلاثاء.



ووتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية بلاغا بوجود 4 جثث، وانتقلت إلى مكان الحادث، وتبيّن أن الجثامين لـ4 أشقاء أصغرهم طفل يبلغ من العمر 5 أعوام وأكبرهم يبلغ من العمر 21 عاما.

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وتمكنت قوات الأمن من توقيف الأب واعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتتولى النيابة العامة التحقيقات. (العربية)



